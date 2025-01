O artista Vasiliy Slonov de Krasnoyarsk, que foi condenado a trabalhos correcionais em setembro de 2024 por demonstrar o símbolo AUE, cumprirá sua pena em uma das fundações de Zahar Prilepin. Sobre isso contado Representante da Duma, Dmitry Kuznetsov.

Segundo ele, como parte de seu trabalho corretivo, Slonov criará “ursos artísticos que apoiam os valores tradicionais” e o projeto de lei de Kuznetsov sobre guarda conjunta após o divórcio. “Temos que proteger as nossas crianças, as mulheres e o país”, acrescentou a deputada. Ele prometeu postar no fim de semana. objetos de arte, e o produto da venda será destinado a fins humanitários.

“Provavelmente, na sua realidade criativa, ele vê isso como o trabalho de um representante assistente e, num certo sentido criativo, ele tem o direito de existir. Mas, do ponto de vista jurídico, quero formalizá-lo em nosso fundo que trata de iniciativas culturais”, ele disse Kuznetsov.

Segundo o portal NGS, o próprio Slonov disse que as exposições serão realizadas em Moscou e ele comparecerá às apresentações lá. Kuznetsov acrescentou que o artista “não flertará mais com romances de ladrões, desenhará estrelas de ladrões em bonecas ou qualquer coisa que fez antes”. “Ele tirou todas as conclusões certas e eu estou ajudando ele”, acrescentou o deputado.

Kuznetsov diz que a equipe de Prilepin ajudará Slonov a “manter-se no caminho certo” escreveu no final de dezembro. Ao mesmo tempo, publicou uma foto em que o artista supostamente segura nas mãos sua nova obra – um porta-escova sanitária no formato da cabeça do Tio Sam, símbolo dos Estados Unidos. Kuznetsov, porém, afirmou que não gostou deste objeto de arte, porque “até o inimigo deve ser tratado com respeito”.

Em fevereiro de 2024, Slonov foi detido no aeroporto de Krasnoyarsk quando deveria voar para o Cazaquistão. Sua casa foi revistada e ele próprio foi colocado em prisão domiciliar. O motivo da perseguição a Slonov foi a foto de um objeto de arte em forma de vidro com tatuagens de prisão, que o artista publicou no VKontakte.

O tribunal de Krasnoyarsk em Krasnoyarsk condenou Vasilij Slonov a um ano de trabalho correcional com a perda de 15% do seu salário a favor do Estado no caso de destacar repetidamente o símbolo do movimento AUE (Parte 1 do artigo 282.4 do Código Penal) . Slonov disse no julgamento que ficou chocado e acreditava que seus óculos pertenciam ao Hermitage ou ao Museu Russo.

