O deputado DMK Thamizhachi Thangandiano Crítico Air India sobre a redução dos assentos, o chefe do BJP, Annamalai, zomba de seu direito – Tamil Nadu News

O deputado DMK Thamizhachi Thangapandandiano criticou a Air India depois que seu assento na classe executiva em um voo de Delhi-Chennai foi degradada para a economia sem aviso prévio. O deputado de Chennai South, em uma publicação sobre redes sociais, expressou sua indignação, qualificando o incidente de “absolutamente inaceitável” e levantando preocupações sobre os direitos dos passageiros.

Em sua publicação em X, Thangandian disse: “Não é apenas sobre mim, se um deputado pode ser tratado dessa maneira, estremeço em pensar em como outros passageiros são tratados”.

Com a administração da situação pela companhia aérea, ele pediu às autoridades que intervinham. “Esse desprezo pelos direitos dos passageiros e padrões de serviço é chocante. Urify @ramnk para tomar medidas imediatas contra uma gestão tão ruim!

Absolutamente inaceitável de @Airindia! Ele havia reservado um assento de classe executiva em um voo da Air India de Delhi para Chennai (A1540-920pm) hoje à noite (13.02.2025). Sem nenhum aviso prévio ou explicação, o assento foi degradado. Não se trata apenas de mim, se um deputado pode ser tratado … pic.twitter.com/waqnkwwbbp

– AT®.in®y® #afāqštaqi to®štis® (@thamizhachith) 13 de fevereiro de 2025

Seus comentários causaram uma forte reação política, com o chefe do BJP de Tamil Nadu, K Annamalai, atingindo o deputado por sua escolha de palavras. Respondendo em X, Annamalai disse que, embora o incidente não deva ter acontecido, foi um momento para aqueles que estão no poder em Tamil Nadu entendem o impacto da “degradação”.

Embora isso não deva ter acontecido, chega na hora certa para contar às pessoas no poder na TN o que significa ser degradado. O direito que faz dizer que se diz “se um deputado puder ser tratado dessa maneira” mostra a altura de uma pessoa que é o produto da política da dinastia. Com o … – K.annamalai (@annamala_k) 14 de fevereiro de 2025

Referindo -se ao comentário de Thangapandiano de que “ele estremece a pensar” como é tratado com outros passageiros, Annamalai acusou o líder do DMK de mostrar direito e elitismo. “O direito que faz dizer que se diz ‘se um deputado pode ser tratado dessa maneira’ mostra a altura de uma pessoa que é o produto da política da dinastia”, disse ele.

Então ele criticou a governança do governo da DMK, comparando -o com uma redução para o povo de Tamil Nadu. “Com a promessa de Vidiyal, a TN entrou na era da escuridão nos últimos quatro anos. A palavra “degradada” parece um termo mais suave para descrever a situação do povo da TN sob esse governo DMK “, disse ele.

Fazendo uma zombaria de separação em Thangapandiana, Annamalai acrescentou: “Considere a maneira pela qual Deus comunica a verdade dura, @thamizhachith akka”.