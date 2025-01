O deputado do BJP Babul Supriyo, Abhijit Ganguly, aqueceu a troca na ponte de Calcutá

A icônica Segunda Ponte Hooghly de Calcutá testemunhou um drama político na noite de sexta-feira, quando o ministro-chefe de Bengala, Babul Supriyo, e o parlamentar do BJP, Abhijit Ganguly, se envolveram em uma altercação. O incidente ocorreu quando Supriyo voltava para sua residência em Howrah, quando foi perturbado pela buzina persistente do carro atrás dele.

Fontes disseram que Babul Supriyo, agitado, parou seu veículo e se aproximou do carro atrás dele, exigindo uma explicação para a direção errática. Ele descobriu que o veículo pertencia ao parlamentar do BJP Abhijit Ganguly, que estava sentado na traseira do carro.

Testemunhas disseram que se seguiu um confronto tenso e Supriyo expressou em voz alta preocupações sobre direção perigosa. Os vídeos do incidente mostraram uma grande multidão perto do veículo de Abhijit Ganguly enquanto o episódio dramático se desenrolava na ponte.

As coisas pioraram quando Supriyo acusou Ganguly de usar linguagem abusiva durante a altercação. Furioso, Supriyo exigiu um pedido formal de desculpas, afirmando que tal comportamento era inaceitável. Ganguly, no entanto, permaneceu em silêncio enquanto Supriyo prometia levar o assunto à escala através dos canais oficiais adequados.

A situação chamou a atenção dos transeuntes e logo foi controlada pelos policiais que estavam de plantão nas proximidades.