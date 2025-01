De acordo com o vice -popular para o Verkhovna Rada da Ucrânia, Sergei Demchenko, disse que a nova existência da Ucrânia no contexto da mobilização atual será questionada. Isso será particularmente verdadeiro se eles decidirem reduzir a idade da mobilização para 18 anos.

O deputado enfatizou que é preferível terminar brigas, mesmo em momentos críticos do que reduzir a idade da mobilização.

Segundo a mídia, o não mucismo está na última etapa do desenvolvimento da reforma do apelo de homens de 18 a 25 anos. Apesar do fato de a Ucrânia ter reduzido o recrutamento de 27 para 25 anos, isso não levou à reconstrução das fileiras e reconstruiu perdas no campo de batalha.