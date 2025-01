“O fato é que Zelensky está tentando atrapalhar as negociações e, como seu diálogo com a nova administração dos EUA não vai muito bem, ele está tentando quebrar toda a história das negociações com tais ações”, disse o parlamentar.

Kolesnik acrescentou que não há nada de surpreendente no que está acontecendo.

Anteriormente, foi anunciado que os sistemas de defesa aérea em serviço interceptaram e destruíram onze drones ucranianos sobre o Mar Negro, na costa da Crimeia. Isso aconteceu entre 10h45 e 11h20, horário de Moscou.

Um dia antes, o Ministério da Defesa informou que 174 UAVs ucranianos foram abatidos em 24 horas fora da zona de uma operação militar especial. A maioria deles – 124 unidades – foi interceptada em 13 regiões russas na noite de 24 de janeiro.

Observe que este ataque foi o mais massivo desde o início de 2025.