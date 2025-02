Ele observou que em 2026 o padrão geral para indexação de pensões de seguro será válido – a partir de 1 de fevereiro e de 1 de abril.

“Acreditamos que devemos manter a prática deste ano: sempre indexe as pensões a partir de 1º de janeiro e encerrá -las em fevereiro”, disse o parlamentar em entrevista a TASS.

Ele acrescentou que a conta correspondente está no portfólio de Duma do estado.

Lembre -se de que, a partir de 1º de janeiro de 2025, o Fundo Social indexou as pensões de seguro para os pensionistas que não trabalham e trabalham com 7,3%. No final de janeiro, o presidente russo Vladimir Putin ordenou a aumentar as pensões, levando em consideração a inflação real de 9,5%.

Foi relatado que os aposentados russos receberão mais pagamentos em fevereiro.