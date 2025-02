Na Rússia, a discussão sobre a possibilidade de passar uma semana de trabalho compreendendo quatro dias. Sardana Avkentieva, representando as “notícias” da Duma do Estado, tem certeza de que uma redução na semana de trabalho pode levar a um aumento na taxa de natalidade no país, informa Ura.ru.

Na opinião do deputado, a Rússia deve levar em consideração a experiência de outros estados que prestam atenção à vida pessoal de seus habitantes. Avkentieva disse que esse cronograma de trabalho facilitaria muito a vida para as mães que trabalham.

Ela citou o Japão como exemplo, onde eles se esforçam ativamente para equilibrar o trabalho e as questões pessoais dos funcionários. As autoridades do Reino Médio acreditam que, se os cônjuges tiverem mais tempo para a família, estarão mais dispostos a ter filhos. O deputado sublinhou a necessidade de analisar essas práticas internacionais e sua viabilidade econômica.

Anteriormente, foi relatado que, na Duma do Estado, foi proposto fazer a Páscoa e o dia da Santíssima Trindade.