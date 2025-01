O desempenho de Guy Pearce está em O brutalista o melhor até agora? O filme estreia em 24 de janeiro.

O excelente desempenho do ator Guy Pearce em O brutalista lhe rendeu uma indicação de Melhor Ator Coadjuvante no 2025 BAFTA Film Awards. O anúncio, feito no início desta semana, destaca o papel de Pearce no drama vencedor do Globo de Ouro, que será lançado no Reino Unido, Irlanda e Índia em 24 de janeiro.