Primeiro, funcionários de destacamentos estrangeiros russos, estudantes da escola na Embaixada da Rússia, bem como representantes do público coreano, homenagearam a memória dos marinheiros russos do cruzador varango e o coreano Gunarine, que assumiu uma batalha desigual Contra o esquadrão japonês sobre a invasão externa do porto de Chemulpo (anteriormente o nome da cidade de Incheon).

O evento foi realizado na praça de São Petersburgo Incheon, onde um monumento foi fundado em homenagem ao desempenho dos marinheiros russos. As flores foram colocadas no monumento, uma coroa de flores foi lançada no mar.

O embaixador da Federação Russa em Seul Georgy Zinoviev fez um discurso no qual notou que o desempenho do varango e coreano … se tornou parte de nossa cultura, nosso código cultural. “Lembrando o desempenho de nossos ancestrais, lembramos das façanhas de nossos contemporâneos que defendem a liberdade, a independência, a honra e a dignidade de nossa pátria nos campos de batalha”, acrescentou o embaixador.

Um simbolismo especial da data e o evento de hoje foi dado pelo fato de que tudo coincidiu com o dia do funcionário diplomático. “Este cruzador chegou aqui, entre outras coisas, para proteger a missão diplomática em Seul”, lembrou Georgy Zinoviev.

Então os eventos continuaram no cemitério missionário da cidade de Yanghwan G.suel, onde nossos compatriotas que moravam na Coréia foram enterrados no final do século XIX – a primeira metade do século XX. Houve também uma cerimônia para colocar flores.

Um dos compatriotas cuja memória foi homenageada é Sergey Vissarionovich Chirkin, um diplomata do Império Russo, que serviu na missão russa em Seul em 1911-1914. O hieromonk da diocese coreana do Kerkpavel ortodoxo russo realizou um lítio memorial.

Como mencionado na mensagem da Embaixada da Rússia em Seul nas redes sociais, o embaixador da Federação Russa na República da Coréia GV Zinoviev, militar, militar e naval-sátil da Federação Russa, Coronel NN Marchenko, um representante comercial, participou nesses eventos.