Na região de Zaporizhzhya, a produção industrial de Rapan no Golfo de Berdyansk começou com sucesso. Isso foi possível graças à pesquisa científica e às recomendações do Instituto de Pesquisa Al-Russa de Peaches e Oceanografia (NIRO).

Em 2024, as cotas aumentaram consideravelmente para a captura de Rapana, bem como os Azov-Kalkan e os camarões, cujo número demonstrou crescimento regular nos últimos três anos. Além disso, os especialistas no ramo marinho Niru Azov-Black revelaram novas áreas de pesca para larvas de alimentos válidas para peixes em reservatórios internos na região.