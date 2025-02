O detido palestino diz que foi torturado no centro de detenção israelense

Médico palestino e trabalhador de ambulância Tarek Rabie SafiLiberado de uma prisão israelense como parte de um acordo alto entre Israel e Hamas, ele disse que estava subdutisse e abusado por quase um ano em cativeiro.

Safi, pai de dois filhos de 39 anos, foi libertado junto com outros 368 detidos palestinos no sábado, depois que o Hamas lançou três reféns israelenses de Gaza.

Os prisioneiros palestinos e os reféns israelenses se queixaram de um tratamento difícil nas mãos de seus captores.

“Fui sustentado pelo exército israelense no ‘embrulho’ de Gaza, que é Sde Teiman, onde fiquei por quatro meses (e fui submetido a) tortura de nossos corpos (tortura física) e fome”, disse uma aparência desmacratada Safi .

“(Não havia) comida (decente), sem bebidas ou tratamento (médico). Meu braço estava quebrado e não me tratou, e eles não me fizeram verificar um médico”.

Safi, que foi preso em março do ano passado, perto de Khan Youis, no sul de Gaza, disse que um detido que estava na mesma sala com ele havia morrido como resultado de seu tratamento.

“Um jovem que estava comigo era martirizado, Mussab Haniyeh, que Deus tem misericórdia dele, na mesma sala. Esse jovem era forte, mas devido à falta de comida, à falta de bebidas e à tortura frequente, ele era Martirizado na frente de nossos olhos “, disse Safi.

Após quatro meses no centro de detenção, Safi foi transferido para outras prisões israelenses até sua libertação em Khan Younis, onde se encontrou com sua família em cenas emocionais.

A Associação de Prisioneiros Palestinos, que documenta as prisões israelenses dos palestinos, disse que Israel está realizando “crimes sistemáticos e ataques de vingança” contra prisioneiros, mais recentemente na prisão oferecida ocupada por Israel na Cisjordânia.

Abdullah al-Zaghari, chefe da associação, disse que o grupo documentou testemunhos horríveis, incluindo graves e prisioneiros de cadeia por dias e semanas sem comida ou água.

O Grupo Internacional de Direitos Humanos da Anistia disse no ano passado que 27 publicou detidos que ele entrevistou constantemente descreveu para se submeter a torturar em pelo menos uma ocasião durante sua prisão.