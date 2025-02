Na sexta -feira, os altos funcionários do Departamento de Segurança Nacional dos EUA.

De acordo com a Bloomberg News, o memorando instrui os líderes superiores a “eliminar todas as atividades de mudança climática e o uso da terminologia da mudança climática nas políticas e programas do DHS, em maior medida permitida por lei”. Alinhamento “com as Ordens Executivas do Presidente Trump, que desfazem várias diretivas relacionadas ao clima emitidas pelo ex -presidente Joe Biden.

A diretiva do secretário do DHS, Kristi Noem, representa o último esforço do presidente Donald Trump e seu nomeado para reverter as iniciativas federais destinadas a combater o aquecimento global. Esse movimento pode afetar as operações de resposta a desastres, que se enquadram na jurisdição do DHS.

Nas três semanas decorridas desde a inauguração de Trump, seu governo já tomou medidas para se retirar do Acordo de Paris, prendeu a distribuição de bilhões em fundos federais de subsídio atribuídos por duas leis climáticas importantes e rapidamente demitiu centenas de membros dos membros dos membros dos membros do The Members of the Funcionários da Agência de Proteção Ambiental. Licença administrativa.

Segundo o documento, Noem instruiu os líderes da agência a eliminar a “terminologia das mudanças climáticas em todos os programas, políticas, produtos, comunicações e atividades do DHS”.

Com uma força de trabalho de mais de 260.000, o Departamento de Segurança Nacional supervisiona agências como serviços de cidadania e imigração, a Guarda Costeira e a Proteção Custom e Fronteira. No entanto, a nova diretiva pode afetar a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA). A FEMA é a principal agência do país para organizar respostas federais de desastres e, com a crescente frequência e gravidade dos incêndios florestais, tempestades e inundações relacionadas ao aumento das temperaturas, a agência conseguiu mais desastres e atribuir mais fundos para ajudar as comunidades afetadas.

Essa mudança climática no DHS ocorre à medida que as tendências alarmantes continuam. Os especialistas confirmaram que janeiro de 2025 foi o mais popular registrado, excedendo o máximo anterior em janeiro de 2024.

-Comos ingressos da Bloomberg

Fonte