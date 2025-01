Um incomum Dia da Saúde foi realizado no Ginásio Ortodoxo de Tambov, em homenagem a São Pitirim, Bispo de Tambov.

Os jovens estudantes de Pitirim fizeram uma excursão ao centro de imprensa do ginásio e descobriram o mundo da mídia moderna e o trabalho dos jornalistas. Os alunos da quarta série conheceram Evgenia Burtseva, atriz e marionetista do Tambov Puppet Theatre. Ela apresentou às crianças a profissão de marionete. Os rapazes realizaram suas primeiras cenas teatrais com fantoches.

Os mais velhos tiveram conversas sinceras com o Padre Ioann Lavrin e o Padre Pavel Shalnev. Num ambiente descontraído, discutiram a história da Festa da Circuncisão do Senhor, bem como outros temas que preocupam as crianças.

Também estiveram presentes seminaristas do Seminário Teológico Tambov e alunos do departamento de regência do Colégio Pedagógico Tambov. Eles compartilharam suas experiências educacionais com as crianças e falaram sobre as oportunidades e perspectivas de sua futura profissão.