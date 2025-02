O diktat na policlínica gemelli que o papa Franciscus se une: foi o que aconteceu

Papa Francis continua seu período de hospitalização no Policliico GemelliDe onde estava na última sexta -feira sob a supervisão da equipe médica. O diagnóstico confirmado fala de uma “infecção poliimicrobiana das vias aéreas” e a imagem clínica parece “complexa”, tanto que requer um ajuste da terapia.

Entre as recomendações fundamentais para incentivar a recuperação, os médicos estão em uma senha: “Paz absoluta“. Um diktat, o último, que o papa está sempre desequilibrado. Em suma, uma espessura que Tormetna permite que ele sofra.

O período de hospitalização pode durar pelo menos três semanas, de acordo com rumores de que filtram o departamento de apelido “Vaticano 3“, Nome designado para o hospital na época de João Paulo II. Aqueles que sabem Bergoglio sabem o quanto relutam em parar. Sua comitiva tranquiliza seu voto positivoMesmo que a decisão de estar no hospital estivesse no hospital, era inevitável: o tratamento com cortisona e antibióticos por via por via intravenosa, seguido por mais de dez dias na Casa Santa Marta, não haviam dado os resultados desejados.





Os sinais de seu mal -estar eram claros: uma respiração agitada, inchaço do rosto e a dificuldade de ler discursos oficiais. No entanto, o papa nunca se retirou, confrontado com obrigações e viagens, mesmo quando são afetadas pela ciática ou dor intestinal.

O poder disposto a Francisco é conhecido. Apesar de Os 88 anos Em dezembro passado, ele nunca pensou em atrasar. Eles sempre respondiam àqueles que expressavam sua saúde sobre sua saúde com a ironia usual: “Eu ainda estou vivo”. Uma atitude que testemunha sua extraordinária resistência.