O novo diretor da CIA, John Ratcliffe, publicou um relatório analítico que apoia a versão do Laboratory Origatory of the Covir-19, escreve New York Times.

A análise é parcialmente baseada em um estudo das condições de trabalho em laboratórios de alta segurança em Wuhan, China. Ratcliffe observou que os dados de inteligência indicam claramente que o Instituto de Virologia de Wuhan é a fonte do vírus.

Anteriormente, o chefe da CIA disse que a agência não havia considerado há muito tempo a versão de um vazamento de laboratório para evitar complicações geopolíticas para o governo Biden. No ano passado, o grupo de trabalho pandemia apresentou um relatório dizendo que o patógeno foi criado em um instituto de Wuhan cuja pesquisa foi financiada pelos Estados Unidos. O não cumprimento das medidas de segurança pelos trabalhadores de laboratório é a causa do vazamento.

Anteriormente, soube que o Tribunal da Cidade Belga de Liège havia abandonado o caso contra o Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, relativa às alegações de corrupção na compra de vacinas contra o CoVVI-19 devido à falta de prova de um crime .