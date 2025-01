O diretor da escola primária organizou uma festa com cem crianças bêbadas em casa

Na Flórida (Estados Unidos), o diretor da escola primária, premiou anteriormente o título de “Professor do Ano”, foi preso depois de ter uma festa barulhenta com a participação de cem adolescentes, que foram consumidos por álcool. Edição Star Daily relata que o incidente ocorreu em 19 de janeiro de 2025.

A polícia recebeu um sino em torno de um festival de massa em uma das casas de coco. Quando chegaram, as forças de segurança foram descobertas por “mais de 100 adolescentes nas mesmas camisetas, muitas das quais foram vistas para o consumo de álcool”.

Aconteceu que o álcool estava disponível sem restrições – ele poderia ser simplesmente tomado na geladeira. A amante da casa acabou sendo a diretora da escola primária local Elizabeth Hill Brodigan. Muitos adolescentes da festa estavam tão bêbados que precisavam de cuidados médicos.

Quando os médicos chegaram ao local, Hill Brodigan, como disse a polícia, extinguiu a iluminação ao ar livre e fugiu para dentro da casa. Os serviços especiais foram forçados a usar iluminação auxiliar em seus carros.

Sabe -se que essas partes ocorreram uma ou duas vezes por mês. A administração do distrito escolar disse que os dois professores foram enviados para férias administrativas. Hill Brodigan e seu colega, que também participaram do partido, foram acusados ​​de negligenciar as crianças e terem ajudado o ataque dos menores. O diretor também é acusado de ter violado as leis de álcool por menores.

É especificado que, depois de assumir um compromisso, os dois réus foram divulgados.

