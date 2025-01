O diretor do diretor do FBI, Kash Patel, diz que estava sujeito ao racismo como indivíduo | Notícias do mundo

WASHINGTON: Kash Patel, um indiano americano, disse quinta -feira a legisladores que sofreram racismo enquanto crescem como indivíduo.

“Infelizmente, senador, sim. Não quero entrar nesses detalhes com minha família aqui ”, disse Patel, 44 anos, aos membros do Comitê Judicial do Senado durante sua audiência de confirmação como diretor do FBI.

Se confirmado, ele seria o primeiro hindu e indiano americano a ser diretor do FBI. Patel estava respondendo a uma pergunta do senador Lindsey Graham se ele já esteve sujeito ao racismo como indivíduo.

“Se você olhar para o registro desde 6 de janeiro, onde testemunhei antes desse comitê, porque o Congresso publicou minhas informações pessoais, eu estava sujeito a uma ameaça direta e significativa em minha vida. E eu coloquei essa informação no registro. Eu tive que me mudar ”, ele disse.

“Eles me chamaram de detestado, e vou pedir desculpas se não fizer bem, mas está no registro, uma areia preta detestável que não tinha o direito neste país. Você deve voltar para onde você vem. Você pertence aos seus amigos terroristas. Foi isso que eles me enviaram. Essa é apenas a parte, mas isso não é nada comparado ao que homens e mulheres enfrentam na aplicação da lei todos os dias “, disse Patel.

Os membros de sua família, incluindo seu pai e mãe, que voaram da Índia, estavam presentes no Capitol Hill durante o processo de confirmação.

“Ele não estaria aqui hoje sem seu guia, seu apoio inabalável e seu amor implacável. Quando o presidente Trump me informou de sua intenção de me nomear como diretor do FBI, eles me honraram profundamente.

“Sentado aqui hoje, não tenho apenas os sonhos dos meus pais, mas também as esperanças de milhões de americanos que representam justiça, justiça e estado de direito”, disse ele.

Patel disse que seu pai fugiu da ditadura genocida de Idi Amin em Uganda, onde 300.000 homens, mulheres e crianças foram mortos de acordo com seu grupo étnico apenas porque se pareciam comigo.

“Minha mãe é originalmente da Tanzânia. Ele estudou na Índia, como meu pai, e se casou lá. Mais tarde, eles emigrariam para Nova York, como apontou o senador, onde eu nasci, e fomos criados em uma casa dos sete irmãos de meu pai, seus cônjuges e pelo menos meia dúzia de filhos.

“Essa é a única maneira de saber como fazer as coisas naquele momento, nos anos 70 e 80, a forma indiana, mas logo aprenderíamos a forma americana”, disse ele.

O senador Thom Tillis disse que está convencido de que Patel tem uma experiência significativa e um compromisso de ferro com a justiça e que é uma excelente opção para liderar o FBI.

“Os pais de Kash são imigrantes indianos da ascendência de Gujarati. Eles estão aqui na primeira fila. O estado de Gujarat é um caldeirão de religiões, incluindo hinduísmo, islã, jainismo, com templos, mesquitas e outros locais religiosos dispersos em todo o estado. Seu pai foi criado em Uganda, mas sua família teve que fugir do país para escapar da repressão com Idi Amin. Sua mãe nasceu na Tanzânia ”, disse ele.

“Eles se conheceram e se casaram na Índia e, finalmente, foram para a cidade de Nova York pelo Canadá, onde seus pais, juntamente com sete irmãos e irmãs e seus cônjuges, e pelo menos meia dúzia de crianças viviam sob o mesmo teto. Seus pais levantaram Kash na fé hindu e incutiram os valores do trabalho duro e da educação ”, afirmou Tellis.

“Kash é um devoto hindu e, consistindo em sua fé, ele demonstrou respeito por pessoas de todas as religiões”, acrescentou.

O senador Chuck Grassley disse que a carreira de Patel tem sido um estudo na luta contra causas impopulares, mas justas, expondo a corrupção e colocando os Estados Unidos em primeiro lugar.

Referindo -se aos ataques contra Patel por seus oponentes durante seu trabalho na Câmara dos Deputados, Grassley disse que Patel foi acusado de ter “uma lista de inimigos”.

“Isso não é uma caracterização justa”, disse ele e acrescentou “não há lista de vingança”.

“O Sr. Patel identificou aqueles que acreditam que colocaram a política pessoal e a ambição no serviço ao país. Ele chamou aqueles que usaram instituições como o FBI para alcançar seu próprio benefício pessoal ”, afirmou.

“Patel disse que acredita que as pessoas que fazem isso devem ser nomeadas e que os americanos merecem transparência para que possam fazer seu próprio julgamento, como fizeram nesta última eleição. Outros ataques contra Patel são igualmente infundados ”, disse Grassley.

Patel garantiu aos legisladores que a prioridade do FBI, se confirmada, garantirá que as comunidades sejam protegidas e protegidas e que as crianças tenham parques para brincar e não precisam andar.