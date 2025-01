O diretor do IIT Madras, V Kamakoti, elogia o valor medicinal da urina de vaca em um clipe viral e gera polêmica – Tamil Nadu News

O diretor do IIT Madras, V Kamakoti, provocou um escândalo depois de elogiar o “valor medicinal” da urina de vaca (gama) para tratar infecções e disse que tinha “propriedades antibacterianas e antifúngicas” e benefícios digestivos.

Num vídeo que se tornou viral, Kamakoti narrou uma anedota da vida de um asceta e disse que o sanyasi se curou de febre alta após consumir urina de vaca.

ele disse isso ‘gomiyam’ (urina de vaca/gama) tem “propriedades antibacterianas, antifúngicas e digestivas”, e elogiou seu “valor medicinal” para o tratamento de doenças como a síndrome do intestino irritável.

Kamakoti fez essas observações enquanto discursava em um evento em um ‘Vá Samrakshana Sala’ em Morte de Pongal em 15 de janeiro em Chennai. Ele também fez a declaração no contexto de sublinhar a importância da agricultura biológica e o papel crucial que as vacas indígenas desempenham na agricultura e na economia em geral.

Morte de Pongal (segundo dia do mês tâmil tailandês) é um festival dedicado às vacas e touros, quando as pessoas realizam poojas e eventos para agradecer ao gado e celebrar a sua contribuição para a agricultura e atividades afins.

DISCUSSÃO POLÍTICA SOBRE O COMENTÁRIO ‘GAUMUTRA’

O líder do DMK, TKS Elangovan, atacou Kamakoti pelo seu comentário e alegou que a intenção do governo central é “estragar” a educação no país.

O líder do Congresso, Karti Chidambaram, também criticou o diretor do IIT Madras por sua declaração e disse: “O tráfico de pseudociência pelo diretor do @iitmadras é altamente impróprio para @IMAIndiaOrg.”

O grupo racionalista Dravidar Kazhagam chamou o comentário de Kamakoti de “vergonhoso”. O seu líder, Kali Poongundran, citou um estudo que afirmava que a urina de vaca era imprópria para consumo humano devido à presença de bactérias nocivas.

Classificando o comentário como uma “opinião regressiva”, Poongundran exortou as pessoas a não acreditarem em tais opiniões.

O líder de Thanthai Periyar Dravidar Kazhagam, K Ramakrishnan, exigiu que Kamakoti apoiasse sua afirmação com evidências ou apresentasse um pedido de desculpas por seu comentário. “Se ele não se desculpar, organizaremos um protesto contra ele”, disse ele.

O Dr. GR Ravindranath, da Associação dos Médicos para a Igualdade Social, disse que o consumo de urina de vaca pode causar infecções bacterianas e acusou o governo central liderado pelo BJP de promover a pseudociência e a superstição.

O chefe do Tamil Nadu BJP, K Annamalai, atacou o DMK e outros por tentarem “politizar” a controvérsia e elogiou Kamakoti por suas conquistas. Ele disse que o comentário do professor era sua posição pessoal e que não deu palestras sobre o assunto nem pediu a outros que bebessem urina de vaca.

No meio da disputa, fontes próximas a Kamakoti disseram ao PTI que a sua declaração tinha um contexto mais amplo, já que ele próprio era um “agricultor orgânico”, que falou em um goshala (celeiro de vacas) evento.

DIRETOR DO IIT MADRAS BATS PARA AGRICULTURA ORGÂNICA

No evento, Kamakoti enfatizou a proteção das vacas, dizendo que traz benefícios económicos, nutricionais e ambientais. “Podemos esquecer Mãe Terra (mãe terra) se usarmos fertilizantes. “Quanto mais rápido avançarmos para a agricultura orgânica e natural, melhor será para nós”, disse ele.

Ele era a favor do uso do biogás e desaconselhava a conversão de terras agrícolas para qualquer outro uso, seja para construção de casas ou empreendimentos para fins comerciais, como construção de salões de casamento ou cinemas.

Falando sobre Thomas Babington Macaulay, que lançou as sementes do sistema educacional britânico na Índia, Kamakoti alegou que os britânicos eram a favor da eliminação das vacas indígenas e de levar a Índia a uma posição de escravidão.

“Vacas e touros indígenas (Naatu Maadu) constituem o núcleo – a pedra angular – da agricultura biológica e, portanto, devem ser feitos esforços máximos para proteger as raças pecuárias indígenas”, afirmou.

Kamakoti assumiu o cargo de Diretor do IIT Madras em 17 de janeiro de 2022. Os prêmios e reconhecimentos incluem o DRDO Academy Award of Excellence (2013) por suas contribuições notáveis ​​no campo da pesquisa científica e do desenvolvimento tecnológico.

