O diretor do Museu de História Local de Mtsensk City, com o nome de GF Soloviev, é acusado de negligência, o que causou sérios danos à saúde da criança. Isso foi relatado no Comitê de Investigação da Federação Russa para a região de Oryol.

De acordo com o arquivo, em fevereiro de 2023, o museu foi transferido para o playground infantil na FET Square. O diretor da instituição foi responsável pela segurança do equipamento e por sua conformidade com os padrões. No entanto, como se viu durante a pesquisa, ela não forneceu um controle apropriado e permitiu a operação do local sem cerca de proteção.

Em 12 de março de 2024, isso levou à tragédia. Uma jovem, a uma altitude de mais de dois metros, tropeçou e caiu do equipamento de jogo devido à falta de cerca, recebendo sérias lesões corporais.

O caso criminal foi preenchido e transferido para o tribunal. A pesquisa coletou uma evidência suficiente confirmando a culpa do diretor do museu. Ele enfrenta uma punição de acordo com a lei.