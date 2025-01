O discurso de Elon Musk contra as “gangues de estupradores” no Reino Unido provoca a repreensão do ministro: “Preste atenção, concentre-se nos Estados Unidos”

O discurso de Elon Musk contra as “gangues de estupradores” no Reino...

O Reino Unido respondeu ao discurso de Elon Musk contra o Partido Trabalhista, no poder, sobre a forma como lidou com o escândalo de abuso sexual infantil de gangues de aliciamento, dizendo que os comentários foram “mal julgados e certamente mal informados”. Respondendo a Elon Musk, o secretário de Saúde do Reino Unido, Wes Streeting, disse que o chefe da Tesla “tem um papel importante a desempenhar com sua plataforma de mídia social”.

“Acho que algumas das críticas que Elon Musk fez foram mal avaliadas e certamente mal informadas. Mas estamos dispostos a trabalhar com Elon Musk. Acredito que você tem um papel importante a desempenhar com sua plataforma de mídia social para ajudar a nós e a outros países a resolver este sério problema. Então se você quer trabalhar conosco, arregace as mangas. Agradeceríamos isso”, disse Wes Streeting.

Ecoando os mesmos sentimentos sobre os comentários de Elon Musk sobre “gangues de estupro” no Reino Unido, o ministro do Trabalho, Andrew Gwynne, disse que o chefe da Tesla era cidadão americano e deveria “focar as questões no outro lado do Atlântico”.

“O tema Grooming é um assunto muito sério. “Já tivemos investigações em Telford, em Rotherham, tivemos uma investigação local encomendada por Andy Burnham, o presidente da Câmara da Grande Manchester, sobre a situação aqui na Grande Manchester, que inclui Oldham”, explicou Gwynne, acrescentando que Elon Musk deveria ter prestou atenção ao que está acontecendo no Reino Unido.

Andrew Gwynne disse: “Chega um ponto em que não precisamos de mais investigações, e se Elon Musk tivesse realmente prestado atenção ao que está acontecendo neste país, ele poderia ter reconhecido que já houve investigações. “O que precisamos é de justiça para as vítimas e precisamos garantir que o sistema de justiça criminal acompanhe e garanta que essas coisas atrozes nunca mais aconteçam.”

Elon Musk tem criticado duramente o governo britânico pela sua “má” gestão da exploração sexual de várias meninas em toda a Inglaterra há mais de uma década. O chefe da Tesla chegou a afirmar que o primeiro-ministro Keir Starmer não conseguiu levar “gangues de estupradores” à justiça quando chefiou o Crown Prosecution Service (CPS) há mais de uma década.

“Starmer foi cúmplice do ESTUPRO DA GRÃ-BRETANHA quando chefiou o Crown Prosecution Service por 6 anos. “Starmer deve ir embora e enfrentar acusações por sua cumplicidade no pior crime em massa da história britânica”, disse Elon Musk em um tweet.

