O presidente Salvador Nayba Buyro autodenomina-se “o primeiro ditador milleriano” (mas não o é: digamos, Kim Jong-un também é um millennial). No seu perfil do Twitter uma vez É indicado: “O ditador mais barulhento do mundo.” A lei, especialmente nos EUA, admira suas conquistas na luta contra o crime. À esquerda, ele personifica a viragem global para o autoritarismo de direita. O livreto de amostra é interessante até mesmo para quem está longe da política latino-americana: de alguma forma, ele pode mostrar todas as principais tendências observadas por pesquisadores políticos em diferentes autocracias ao redor do mundo.

O que Nayb Bookel fez

Até 2019, quando o livro se tornou presidente de El Salvador, era um dos países mais difíceis do mundo. Um pequeno país da América Central era “conhecido” principalmente pelos crimes violentos e pelo maior número de assassinatos no mundo (piqueem 2015, – 105 por 100 mil pessoas). Mais de um terço do país vivia nos Estados Unidos como trabalhadores migrantes, e as transferências deles constituíam o artigo mais importante da renda nacional.

A vida política foi caracterizada por um conflito feroz entre dois partidos: a União Republicana nacionalista de direita e a Frente de Libertação Nacional de esquerda, em homenagem a Farabund Marty.

O pai do livro foi um grande empresário e patrocinador de longa data da Frente de Libertação Nacional. Livro-Jr. Ele estava envolvido em negócios – principalmente publicidade, mas também no cultivo de café e outras coisas. Assim que completou 30 anos, ingressou na frente, com apoio foi eleito prefeito da pequena cidade de Nuevo-Cuscatlán e depois da capital do país, San Salvador. No quinto ano de carreira política, em 2017, fundou o seu próprio partido “Novas Ideias”, e no sétimo ano tornou-se presidente.

Em primeiro lugar, o presidente do livro assumiu a luta contra o crime. Ele até atraiu o exército para isso. Operações militares foram organizadas contra grupos criminosos salvadorenhos e regiões inteiras de cidades foram armadas à força sob seu poder. No país construído A maior prisão do mundo tem 40 mil presos, apesar de toda a população de El Salvador ser de cerca de 6,5 milhões de pessoas. Por dados A Amnistia Internacional, em meados de 2022, concluiu que havia 2% de todos os adultos salvadorenhos – e em condições de tortura.

As taxas de criminalidade violenta diminuíram significativamente. No entanto, os críticos do livro apontam que eles foram reduzidos antes de ele chegar ao poder. Além de operações demonstrativas de poder, aparentemente houve acordos de bastidores com grupos criminosos (1,, 2,, 3) Isto incluiu a libertação de algumas autoridades penais odiosas.

Outra medida que ficou conhecida pela primeira vez no livro é o anúncio do Bitcoin como ferramenta de pagamento legal. El Salvador não tem moeda nacional desde 2001 – ela foi substituída pelo dólar americano. A partir de 2021, o Bitcoin se tornou a segunda moeda oficial. O estado mantém mais de 100 milhões de dólares e convence os cidadãos a mudarem para acordos com criptomoedas. Até agora, na maior parte, sem sucesso.

Desde que o livro chegou ao poder, seu índice de aprovação nunca caiu abaixo de 80%. Em El Salvador, é claro economicamente revitalização E um boom de construção. E as acusações de violações em massa dos direitos humanos, de perseguição da oposição e de jornalistas independentes não podem ser eliminadas da popularidade do livro.

Erosão da democracia

Há muito que se observa: no século XXI, novas autocracias raramente surgem como resultado de revoluções, golpes de estado, investimentos e outras coisas. O cenário básico é completamente diferente: um político popular ganha uma eleição – e depois desmantela gradualmente o sistema de pesos e contrapesos, consolida o poder e transforma-se num autocrata.

Tudo foi assim com o livro. Nas eleições de 2019, posicionou-se como um outsider, uma alternativa aos dois partidos que dominam a política salvadorenha há três décadas e estão igualmente cansados ​​dos eleitores. E alcançou 53% dos votos.

Quando o parlamento se recusou a aprovar a sua decisão de pedir um empréstimo de 109 milhões de dólares para redistribuir a polícia no início de 2020, convocou uma sessão de emergência – e Veio Nele com 40 soldados armados. O quórum não foi reunido naquele momento e eles ainda não tomaram uma decisão. Mas o efeito foi: Boodly ganhou a reputação de líder decisivo e tornou-se ainda mais popular entre aqueles cansados ​​de manobras políticas e intrigas.

Em 2021, a série de livros “Novas Ideias” conquistou maioria absoluta no Parlamento – e sobretudo, demitiu cinco juízes do Conselho Constitucional do Supremo Tribunal. Seguindo a nova composição do Supremo Tribunal Reconhecido Nos bastidores, o direito de concorrer a um segundo mandato. A Constituição não proíbe isso diretamente, mas contém um parágrafo confuso, que anteriormente era interpretado como uma proibição de manter o presidente por dois mandatos consecutivos.

Em 2023, reduziu o número de municípios de 262 para 44 e o número de assentos no parlamento de 84 para 60, facilitando assim significativamente o controlo sobre o poder legislativo e a autonomia local.

Por fim, no livro 2024, venceu sua segunda eleição presidencial, recebendo mais de 84% dos votos. Não existe tal força em El Salvador que possa confrontá-lo seriamente.

Política sem ideologia

Os livros são posicionados não como esquerda ou direita, mas como pragmáticos. No entanto, ele ReconhecerEstá mais inclinado para a direita, pois o movimento de esquerda em todo o mundo, em sua opinião, perdeu força e uma visão clara do futuro.

Mesmo quando estava na frente de esquerda da libertação nacional, algumas pessoas o acusaram – um milionário – de hipocrisia. E em Fevereiro de 2024, pouco depois da sua reeleição, o livro apareceu na maior conferência anual dos conservadores americanos, e a multidão aplaudiu-o. “Como uma estrela do rock”.

El Faro, a maior publicação independente de El Salvador, Ele explica A posição da cartilha é simples: sua ideologia é o oportunismo. Ele já apoiou LGBTK+, mas quando descobriu que isso não lhe garantia apoio ao movimento de esquerda, ele se “converteu” a uma crença e a um conservador social – e encontrou o apoio da maioria religiosa e conservadora de Salvador. Certa vez, ele defendeu ardentemente o princípio da separação de poderes, mas assim que ele próprio foi liderado pelo Estado, porque este princípio “de repente” revelou-se uma limitação intolerável da vontade popular.

Os críticos consideram a mobilidade ideológica do livro sem princípios. Os defensores insistem que é a libertação de dogmas ultrapassados.

Populismo e culto à personalidade

A palavra “populismo” tornou-se há muito tempo uma maldição política. Se algum conteúdo permanecer nele, então é oposição ao institucionalismo.

Muito grosso modo, o institucionalismo é uma crença num sistema: na separação de poderes, nos pesos e contrapesos, nos procedimentos regulares, nas leis, nas regras e nas normas. A segurança, o bem-estar e o progresso não são realizados pela vontade de certas pessoas, mas pelo funcionamento do sistema. As exigências públicas, seja para baixar os preços, criar empregos, combater o crime ou proteger os “valores tradicionais”, voltam-se para o sistema. O funcionário específico, até o chefe de Estado, a quem tal pedido é tratado pessoalmente, nada mais é do que uma função no sistema. Ele, por assim dizer, não tem pessoa, nem crenças e dependências – existem apenas poderes e competência ou incapacidade.

O livro é o oposto. O sistema é corrupto e o seu único objectivo é manter o status quo. Todas as regras e procedimentos criados pelos ricos e influentes para si próprios – e implementados para mantê-los ricos e influentes. Portanto, é inútil exigir justiça do sistema. O garante do bem comum não é o sistema, mas uma determinada pessoa que pode dirigir adequadamente este sistema.

Cientista e colunista salvadorenho Oscar Picardo estadoQue o regime do livro e do seu partido foi substituído por um culto ideológico à personalidade presidencial, e que a única crença política significativa é a lealdade a ele e a vontade de partilhar quaisquer ideias que ele expresse.

Podironia e trollagem

Depois que uma Suprema Corte atualizada em setembro de 2021 permitiu que o livreto vigorasse pelo segundo mandato consecutivo, os protestos começaram em El Salvador. Eles não eram numerosos. O presidente foi chamado de ditador. Ele respondeu mudando sua biografia no Twitter para “o ditador mais ousado do mundo”. Apenas alguns dias – mas a World Press, claro, conseguiu fazê-lo perceber. Agora o livreto foi apresentado no Twitter pelo “rei filósofo” – esta é uma referência a Platão.

Os observadores, ao descreverem tais aventuras, prestam atenção ao fato de que o folhetim atuou na publicidade – e agora utiliza essas habilidades para construir sua própria imagem. Embora não seja realmente necessário ser um anunciante. Basta ser uma pessoa nascida em 1981, que passou a maior parte da sua vida consciente na Internet e para quem a cultura das redes sociais, dos blogs, das fotos e dos comentários é original.

O livro tem más relações com a imprensa. Ele sempre o chama de autocrata e prefere perguntar não sobre sucesso, mas sobre direitos humanos. Mas o presidente tem mais de sete milhões de seguidores no Twitter (mais do que a população de El Salvador) – e há todas as oportunidades para construir relações públicas nos seus próprios termos. Raramente dá entrevistas e apenas publicações estrangeiras. Porque prefere não responder perguntas e objeções, mas sim monólogo.