Um documento recém-obtido levantou preocupações significativas sobre os fundos dos contribuintes dos EUA designados para uma sede de Wuhan que estava investigando o coronavírus do morcego, e alguns questionam as possíveis conexões com a explosão do Covid-19.

O documento, obtido por @WhitEcoatWaste após um pedido da Lei sobre Liberdade de Informação (FOIA), revela que o governo dos Estados Unidos sob a Administração Biden, por meio do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas (NIAID) e da Agência dos Estados Unidos para O International Development (USAID), enviou mais de US $ 40 milhões em apoio financeiro ao Wuhan Institute of Virology (WIV) para pesquisas sobre a emergência do coronavírus do morcego. Os fundos foram utilizados especificamente para o projeto de um cientista que estuda os riscos do coronavírus relacionados a morcegos.

O que torna o financiamento ainda mais preocupante é que se diz que o cientista em questão se tornou “paciente zero” para o Covid-19, o que alimenta ainda mais especulações sobre as origens do vírus.

O financiamento, que foi concluído em 2019, está fazendo perguntas sobre a linha do tempo do apoio dos Estados Unidos e sua possível conexão com o surto Covid-19 no final de 2019, que deixou milhões de mortos e causou uma crise de global saúde.

O NIAID, dirigido pelo Dr. Anthony Fauci, enfrentou maior escrutínio sobre o financiamento da função da função da função em Wuhan, uma questão que tem sido alta para os círculos científicos e políticos.

O lançamento deste documento retorna à vanguarda -garde, que causa novos pedidos de transparência e pesquisa sobre o papel potencial que o dinheiro do contribuinte dos EUA mantinha na investigação.

A WhitEcoatWaste, um grupo de vigilância do governo, investigou ativamente os gastos do governo na controversa pesquisa biomédica, defendendo maior responsabilidade e supervisão dos fundos dos contribuintes dos EUA usados ​​em projetos científicos globais.

A revelação anterior de que o então Governo dos Estados Unidos financiou uma investigação de risco no Wuhan Virology Institute (WIV) na CoVID-19 Pandemia, refletiu uma maior controvérsia, com o CEO da Tesla, Elon Musk, pedindo a prisão do Dr. Anthony Fauci, então diretor da Niaid. .

Lawrence Tabak, um funcionário sênior dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH), testemunhou ao Congresso em maio, confirmando que o NIH havia fornecido fundos para a investigação de “ganho de função” no WIV.

O papel e a reação de Fauci O Dr. Fauci, que era uma figura excelente na resposta pandêmica dos Estados Unidos e diretor da NIAID até sua aposentadoria em 2022, foi celebrada e criticada por seu guia de saúde pública em toda a pandemia. O apoio de Fauci a distanciamento social, máscaras e vacinas faciais foi elogiado por muitos como essenciais para combater a propagação do Covid-19. No entanto, também se tornou um objetivo para os críticos e, em seguida, incluindo o ex -presidente Donald Trump, que enfrentou Fauci sobre suas declarações públicas e políticas.

Apesar da reação violenta, Fauci permaneceu firme em sua posição, geralmente discorda publicamente do minimismo do vírus por Trump. Ele falou contra informações errôneas e informações erradas, especialmente em relação aos esforços de mitigação Covid-19. O mandato de Fauci em Niaid cobriu mais de 38 anos e se tornou um nome de família por seus esforços na luta contra as crises mundiais de saúde, incluindo HIV/AIDS, Ebola e Covid-19.

Wuhan Lab e Covid-19 Original O Instituto de Virologia de Wuhan está sob intenso escrutínio após suspeitas de que o vírus Covid-19 possa ter vazado do laboratório. A epidemia conquistou a vida de mais de 1,1 milhão de americanos e levou a interrupções sociais, educacionais e econômicas generalizadas. Embora as origens do Covid-19 ainda sejam claras, a recusa do governo chinês em permitir uma investigação internacional independente alimentou especulações sobre o aparecimento do vírus.

Nos Estados Unidos, o FBI e o Departamento de Energia expressaram preocupação com um possível vazamento de laboratório do Laboratório Wuhan, embora as investigações oficiais ainda não tenham confirmado definitivamente a fonte. Enquanto o presidente Joe Biden se absteve de abordar diretamente a questão, o ex -presidente Donald Trump expressou seu chamado à China para pagar reparos, propondo uma quantia de US $ 10 bilhões.

Controvérsia continuamente À medida que o debate sobre as origens do Covid-19 continua, o papel do financiamento dos EUA na pesquisa de Wuhan está sob um novo escrutínio.

A China rejeita a teoria do vazamento do laboratório da CIA nas origens Covid-19 O governo chinês refutou recentemente uma reivindicação recente da Agência Central de Inteligência (CIA) que sugeriu que o Covid-19 provavelmente se originou em um laboratório na China. O porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao no, descreveu a teoria da fuga de laboratório como “extremamente improvável”.

Mao apontou as conclusões da equipe de especialistas conjuntos da China, que fizeram visitas de campo a laboratórios relevantes em Wuhan, onde o vírus foi identificado pela primeira vez. A equipe conjunta concluiu que um vazamento de laboratório era altamente improvável e que o vírus provavelmente estava espalhado da transmissão animal para humana.

A avaliação da CIA foi divulgada em 25 de janeiro, os debates sobre as origens do pandemia revivem, com alguns funcionários da inteligência que sugerem um vazamento de laboratório como uma causa mais provável do que a transmissão natural.

