O Doge de Elon Musk alega um código de identificação por US $ 4,7 bilhões em pagamentos federais que estão faltando, diz “A rastreabilidade quase impossível …”

Elon Musk dirigiu o Departamento de Eficiência do Governo dos Estados Unidos (DOGE), em uma publicação em redes sociais, disse que os detalhes do código de identificação de quase US $ 4,7 bilhões em pagamentos federais são impossíveis de rastrear.

Dege tem avançado com orçamentos, despesas e cortes de empregos nos departamentos federais, às vezes causando caos e agitação, pois busca cumprir a promessa de Elon Musk de “reduzir a dívida”.

O bilionário proprietário da Tesla, SpaceX e X (anteriormente Twitter), entre outras empresas, ocupou o espaço central na administração de Donald Trump, apesar de não ser escolhido para nenhum posto do governo. A participação de Elon Musk tem sido frequentemente criticada pelos legisladores democratas como um “excesso” e “violação da democracia”.

“O código de identificação está faltando, tornando quase impossível a rastreabilidade …” A publicação disse que o espaço para definir o símbolo de acesso ao tesouro (TAS), que é usado para identificar e vincular pagamentos de tesouros aos artigos, foi opcional antes e, portanto, muitas vezes “deixado em branco”, o que o torna “quase impossível” para rastrear. Ele acrescentou que esse campo agora é obrigatório para preencher para “aumentar a visão” nas despesas.

Em uma publicação na plataforma de mídia social X no início de 18 de fevereiro, a conta oficial do Doge disse: “O Símbolo de Acesso ao Tesouro (TAS) é um código de identificação que vincula um pagamento de tesouro a uma linha de orçamento (processo financeiro padrão). No governo federal, o campo do TAS era opcional por ~ US $ 4,7 bilhões em pagamentos era frequentemente deixado em branco, tornando quase impossível a rastreabilidade. Até sábado, este agora é um campo necessário, aumentando a visão de onde o dinheiro realmente está indo. Graças ao tesouro pelo excelente trabalho.

Elon Musk alega ‘fraude potencial de US $ 100 bilhões anualmente’ O Post Doge ocorre dias após a publicação de Elon Musk sobre os pagamentos do Tesouro dos Estados Unidos na semana passada, onde ele disse que a ineficiência do sistema de pagamento do governo dos Estados Unidos está potencialmente levando a “mais de US $ 100 bilhões de fraude anualmente”.

Na posição longa do Word, Elon Musk disse que foi informado “que atualmente existem mais de US $ 100 bilhões/ano de pagamentos de direitos a pessoas sem SSN ou mesmo um número de identificação temporária”, o que o chama de “extremamente suspeito”. Então ele disse que Dege e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos trabalhariam para resolver o problema.

Ele acrescentou: “Quando perguntei se alguém no tesouro tinha uma suposição aproximada de qual porcentagem desse número é uma fraude inequívoca e óbvia, o consenso na sala era de aproximadamente metade, então US $ 50 bilhões/ ano ou US $ 1b/ semana! Isso é completamente louco e deve ser abordado imediatamente.

Em outra publicação, ele acrescentou: “A magnitude da fraude nos pagamentos do governo (dólares de impostos gastos) é muito maior do que você pensa!”

Fonte