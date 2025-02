O Doutor de Zharova falou das vantagens de beterraba para os navios musculares e turyaks

Os turyaki devem considerar o suco de beterraba como um meio de reduzir a pressão arterial, uma fonte de substâncias benéficas? A médica especialista Maria Zharova, candidata a ciências médicas, assistente de laboratório sênior do Departamento de FDPO da FDPO da Universidade de Pirogov, afirma inequivocamente aos Tilyaks que sim, e fala em detalhes da utilidade deste vegetal.

De fato, por enquanto, existem muitos estudos sobre o uso de suco de beterraba, para diminuir a pressão arterial. Por exemplo, em um deles, as pessoas consumiram 250 mililitros de suco de beterraba por três meses, e sua pressão arterial caiu significativamente. Mas isso deve ser observado, foi pequeno – 4 a 5 milímetros de mercúrio.

A pressão normal é de 120 a 80, mas a hipertensão começa a partir de 145 e, se uma pessoa bebe regularmente o suco de beterraba, sua pressão poderá atingir 142 milímetros de mercúrio, e essa queda no indicador n ‘não é muito. É por isso que as pessoas com hipertensão podem realmente usá -lo, e é bom para a saúde, mas em nenhum caso não as substitui por medicamentos, observa Zharova.

Quanto você precisa beber um suco? A pesquisa científica na Europa, que foi realizada várias vezes, fala cerca de 250 a 500 mililitros desse líquido como um volume útil, observou Zharova.

Em pessoas cujo suco de beterraba causa náusea, você pode diluí -lo com água com uma proporção de 1: 1, ou seja, 250 por 250. Então, o efeito será aproximadamente o mesmo.

Que você teve que beber esta bebida para a saúde, é melhor resolver com seu médico assistente. Afinal, um enfraquecimento das fezes, bem como a dor abdominal e outros fenômenos negativos de suco de beterraba também podem estar presentes, observou um médico especialista.

Existem também oxalatos em beterraba – substâncias excretadas na urina e a urolitíase pode resultar de seu uso. Portanto, o suco de beterraba deve ser bebido 1 a 3 vezes por semana, e não haverá consequências negativas à saúde nesse caso. Aqueles que não podem beber podem comer uma salada de beterraba em troca.

Substâncias que estão em beterraba afetam o músculo cardíaco suficientemente positivamente, podem aumentar consideravelmente a imunidade e as fibras de beterraba podem ter um efeito positivo no intestino, explica Zharova.

Um grande número de nitratos e nitruências capazes de atingir o processo de digestão também pode se transformar em óxido de nitrogênio, enfraquecer os vasos sanguíneos, torná -los mais elásticos e reduzir a pressão arterial. As vantagens desta bebida incluem um alto teor de antioxidantes, incluindo vitamina C e micro-elementos, incluindo magnésio, o que ajuda a reduzir a pressão arterial.

Deve -se notar também que o uso do suco de beterraba às vezes aumenta os resultados do esporte, mesmo entre os principais profissionais do esporte.

