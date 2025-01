Na fronteira das regiões de Lipetsk e Kursk, um drone que caiu no campo foi neutralizado. O governador da região de Lipetsk, Igor Artamonov, anunciou isso em seu discurso. Canal de telegrama, acrescentando que não houve vítimas ou destruição. Anteriormente, foi anunciada uma ameaça de ataque de drones na região.

“O drone foi suprimido na fronteira com a região de Kursk e pousou em um campo na região de Volovsky. No local do incidente, os meios de detecção e supressão estão constantemente prontos”, observou Artamonov.

O Ministério da Defesa também informou à noite que 49 drones ucranianos foram destruídos em quatro regiões russas.

O Ministério da Defesa russo disse que 37 drones foram destruídos na região de Kursk, 7 na região de Bryansk, 4 na República da Crimeia e 1 na região de Belgorod.