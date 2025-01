O drone foi liquidado no Ártico, o aeroporto venceu

O drone, que causou o céu para a região de Murmansk, foi eliminado. O governador Andrei Chibis o relatou em seu canal de telegrama.

O aeroporto de Murmashi retomou o trabalho no modo normal, disse o chefe da região.

Lembre -se de que a restrição do uso do espaço aéreo foi introduzida hoje, 29 de janeiro. Nesse sentido, o voo FV-6343 foi ao aeródromo da reserva na cidade de Arkhangelsk.

As mudanças ocorreram no calendário de vôo. Você pode encontrar as informações relevantes na chamada do Aeroporto Murmansk: 8 (8152) 21-62-15.

Lembre -se de que, se um tipo de avião for detectado, você deverá se afastar a uma distância segura, ligue para o número 112 e relatar o local e a hora de sua detecção.

Anteriormente, MK em Murmansk escreveu que as autoridades regionais, bem como especialistas especializados, trabalharam durante toda a manhã para garantir a segurança na região de Murmansk.