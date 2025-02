O Dugo de Elon Musk se prepara para inspecionar as reservas de...

O Departamento de Eficiência do Governo de Elon Musk (Doge) investiga se as reservas de ouro em Fort Knox estão intactas. Esta iniciativa está alinhada com uma revisão contínua de ativos e despesas federais. A medida segue os comentários do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que solicitou a responsabilidade pelas reservas de ouro da nação.

Trump pede inspeção Indo para a reunião da Associação de Governadores Republicanos (RGA), Trump anunciou planos para inspecionar pessoalmente Fort Knox. “Vou ver se temos ouro lá. Queremos descobrir. Alguém roubou ouro em Fort Knox?” disse. Trump enfatizou que o depósito de ouro deve ser auditado para confirmar que as 400 toneladas de ouro relatadas permanecem seguras.

Fort Knox: um símbolo nacional de riqueza Fort Knox, localizado nas reservas de ouro do Kentucky Center-Norther do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Se esses números forem precisos, o repositório contém quase 370.000 barras de ouro de tamanho padrão.

Escrutínio legal e legislativo O senador Rand Paul, presidente do Comitê de Segurança Nacional e Assuntos Governamentais do Senado dos EUA, também levantou preocupações sobre a falta de uma auditoria formal. Em uma carta ao Secretário do Tesouro em 19 de fevereiro, Paul disse que Fort Knox não sofreu uma auditoria abrangente desde 1974. Ele pediu uma inspeção completa, incluindo testes de ouro, citando a necessidade de maior transparência e supervisão.

Ligue para uma auditoria formal Carta de Paul solicitou que a Casa da Moeda dos EUA. Ele solicitou uma inspeção pessoalmente de todo o depósito, coordenada com seu escritório, para concluir antes de 19 de março de 2025 “. Como um dos senadores dos EUA de Kentucky e o presidente do Comitê de Segurança Nacional e Assuntos do Governo, que supervisiona os contribuintes financiados por Operações dos contribuintes, solicito uma auditoria das participações da hortelã, incluindo evidências de ouro “, disse Paul.

Contexto histórico A última visita civil significativa a Fort Knox ocorreu em 2017, quando o então secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, visitou as instalações. Antes disso, nenhum civil recebeu acesso por 42 anos. A ausência de auditorias de rotina alimentou as teorias de especulação e conspiração em relação ao estado real das reservas de ouro.

