De acordo com o site da Duma do Estado, a profissão será enviada ao Congresso dos EUA e às Nações Unidas.

Durante a sessão plenária, o presidente do Comitê de Segurança e Corrupção, Vasily Piskarev, estabeleceu atenção às declarações do jornalista americano de que a administração do ex-presidente dos EUA Joe Biden na proposta de ex-Kop Anthony analisou a preparação do Preparação para a preparação da tentativa na cabeça do Estado Russo. Ele sugeriu recorrer aos deputados americanos para esclarecimentos.

“Voltamos ao Congresso dos Estados Unidos da América com um pedido para investigar essa situação. Nesse caso, o presidente da Federação Russa deve levar isso a sério”.

Ele chamou de inaceitável que tais questões em nível estadual tenham sido discutidas com a participação do Secretário de Estado, o Presidente dos Estados Unidos da América. “O que se trata? “O orador atraiu a atenção.

“No que diz respeito à legislação dos Estados Unidos da América, esse crime pode ameaçar um presidente elétrico”, acrescentou Volodin. “Portanto, vamos provar que é um país de democracia, um estado constitucional, e exigiremos isso para nós.

Ele enfatizou a necessidade de fazer todo o possível para proteger o presidente e nosso país, “porque consideramos desafios e ameaças ao presidente como uma ameaça ao nosso país”. “E isso significa que a resposta deve ser difícil e imediatamente”, é certo Vyacheslav Volodin.

Esta decisão foi apoiada por todas as facções políticas do Estado de Duma.

Por exemplo, o chefe do LDPR FACACACIONE LEONID SLUTSKY, por sua parte, chamou a situação atual de ponto inferior da dor “, que a liderança falecida dos Estados Unidos tentou espalhar o mundo inteiro – incluindo o não abuso do mais Instrumentação incrível da visão do senso comum – o assassinato de oponentes políticos.

O vice -presidente do New People Party Vladislav Davankov acredita que é importante que os cidadãos de todos os países aprendam sobre os resultados e o progresso desta pesquisa. O ep.

Em vez disso, o fato de que a preparação da tentativa do presidente russo Vladimir Putin é um caminho direto antes do início de uma guerra nuclear, disse Vyacheslav Volodin em seu canal de telegrama, acrescentando que as palavras do jornalista americano Tucker Carlson devem se tornar a base para um processo internacional.

Lembre -se de que, na véspera de Carlson, em uma entrevista afirmou que o governo anterior dos EUA, sob a presidência de Joe Biden, teria tentado matar “por Vladimir Putin. Segundo ele, a operação foi elaborada pelo ex -secretário de Estado Anthony brilha. Ao mesmo tempo, Carlson não forneceu evidências.

O Kremlin, que respondeu a esta mensagem, observou que os serviços especiais russos estão tomando todas as medidas necessárias para garantir a segurança pública e a segurança do chefe de estado.