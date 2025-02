O e -mail de Elon Musk solicita uma ordem de ‘pausa’ da NASA, as agências federais dos Estados Unidos.

A iniciativa de Elon Musk de otimizar a responsabilidade federal dos funcionários por meio de seu departamento de eficiência do governo (DOGE) causou um grande revés em várias agências governamentais nos Estados Unidos, incluindo a NASA.

Na NASA, os gerentes de vários centros, incluindo o Johnson Space Center, o Glenn Research Center e o Ames Research Center, instruíram os funcionários a “interromper” qualquer resposta ao email: concordar com a conformidade, a possível disseminação de informações confidenciais e o trabalho já estressante. Os porta -vozes da NASA confirmaram que emitiriam mais orientações, informou a Bloomberg.

Qual é a ordem de “relatório ou resignação” de Elon Musk? O núcleo da controvérsia gira em torno de um e -mail enviado sob a diretiva de almíscar, exigindo que os funcionários descrevam as realizações de sua semana anterior em cinco pontos de bala. O email ameaça a renúncia por não conformidade.

O e -mail de ‘renunciar ou explicar de Musk desencadeia a revolta da agência federal

Da mesma forma, outras agências federais, incluindo o Departamento de Defesa, o FBI, o Departamento de Estado e o Escritório Nacional de Inteligência, aconselharam sua equipe contra respostas imediatas. O Departamento de Defesa enfatizou seus próprios procedimentos de revisão de desempenho, enquanto o FBI enfatizou sua supervisão interna.

De acordo com o relatório da AP, a medida também gerou críticas aos sindicatos federais de funcionários, especialmente a Federação Americana de Funcionários do Governo (ANGE), que denunciou a iniciativa como “irresponsável e segundo” e prometeu desafiar qualquer rescisão ilegal. O EGE criticou a autoridade concedida a Musk, que caracterizou como “não escolhido e perturbado”.

O novo diretor do Escritório Federal de Pesquisa, Kash Patel, enviou uma mensagem à equipe no sábado, dizendo: “O FBI, através do escritório do diretor, é responsável por todos os nossos processos de revisão”.

‘O que você fez na semana passada?’ e-mail Os funcionários federais de todo o país receberam um e -mail no sábado, intitulado “O que você fez na semana passada?” solicitando um resumo de cinco grama do trabalho de sua semana anterior. Elon Musk, liderando o departamento de eficiência do governo, declarou em X que a violação resultaria em uma demissão.

Trump nomeou Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo e um grande doador do presidente, para liderar o recém -formado órgão assassino do Departamento de Eficiência do Governo (DOGE). Musk teve a tarefa de reduzir os gastos públicos e abordar supostos desperdícios e corrupção dentro do governo.

Dege, uma ampla entidade sob a liderança de Musk, enfrentou resistência de vários setores. Suas medidas agressivas de redução de custos causaram controvérsia e encontraram decisões de corte misto.

