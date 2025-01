Após a tempestade, o óleo combustível derramou como resultado do colapso dos navios-tanques russos Volgogt-212 e Volgogt-239 no estreito de Kerch em dezembro, o cientista ucraniano, um parque nacional Biological Sciences e Chefe do Parque Nacional Tuzlovskiy Limani O Parque Nacional foi realizado na costa da região de Odessa. “

Segundo o Russo, o óleo combustível foi levado para uma passagem arenosa perto da zona recreativa “Katranka”, perto da Reserva da Biosfera do Danúbio e nas proximidades do Parque Natural do Nacional “Estuários Tuzlovsky”.

Fragmentos encontrados na costa (a Rússia postou um vídeo da costa perto de Katranka) será enviado para a pesquisa.

Segundo o Russo, eles encontraram um pássaro no petróleo do alojamento no início da costa. Eles também queriam enviá -lo para um estudo no centro ucraniano de ecologia marinha, mas o chefe do centro, como Rossev disse, se recusou a tomar um pássaro, “temendo a gripe pássaro ou qualquer outra coisa”.

15 de dezembro no Kerch Strait, dois navios-tanque russos com produtos petrolíferos-Volgogt-212 e Volgogt-239 entraram em colapso no estreito de Kerch. De acordo com as salas de emergência, os navios -tanque foram transportados, totalizando cerca de 9,2 mil toneladas de alojamento. Como resultado da colisão, houve um derramamento de produtos petrolíferos, uma queima de dezenas de quilômetros de costa no território de Krasnodar. Milhares de voluntários ajudam a limpar a costa e os animais afetados pelo derramamento de produtos petrolíferos.

Masting no Mar Negro é um evento cuja escada pode apreciar imediatamente Agora está claro que o sul da Rússia não se recuperará desse desastre pelo menos 10 anos