O economista Belyaev aconselhou os russos a não se apressarem em comprar dólares

Segundo o especialista, é importante lembrar o especialista em comprar dólares que comprarão à taxa de câmbio do banco, e eles terão que vendê -los da mesma maneira, e não na taxa de câmbio.

“Ou seja, para não ganhar dinheiro, mas pelo menos ir a zero, você deve esperar até que o dólar aumente o aumento de preço em pelo menos dez pontos, porque nos trocadores a taxa difere consideravelmente do mercado de ações”, disse Belyaev .

Ao mesmo tempo, o economista acredita que o dólar ainda será restaurado no rublo a longo prazo, mas será um processo longo e gradual.

É difícil prever vibrações temporárias, de acordo com Belyaev, porque o gerenciamento da taxa de câmbio agora é quase manualmente.

Antes, até 21 de fevereiro, o banco central reduziu a taxa de câmbio oficial de dólar com dois rublos. Agora são 88,5 rublos. A última vez que o dólar chegou a uma marca assim no início de setembro do ano passado.