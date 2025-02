O que os riscos podem pagar benefícios em rublos digitais e como eles podem ser deixados para o “RG” Ken, professor de associação, chefe do Ministério das Relações Exteriores e Finanças Municipais denominadas GV Pleekhanova Mikhail Kosov.

“Muitos cidadãos têm medo de que o uso de rublos digitais permitirá ao Estado controlar transações financeiras, para que sejam roubadas de liberdade e confidencialidade financeira até certo ponto. Nível comparável ao dinheiro.

Outro aspecto que causa ceticismo e uma certa desconfiança dos cidadãos é que, a partir da posição dos oponentes da introdução de rublos digitais, os cidadãos só podem obrigar benefícios sociais em rublos digitais (privam -os da possibilidade de escolher entre dinheiro e não -kas pagamentos ). Mas é claro que o uso voluntário é a pedra angular da implementação bem -sucedida desta ferramenta. Como o uso obrigatório dos rublos digitais para garantir que os benefícios sociais levem à rejeição pela população e piorem a desigualdade digital, o especialista continua.

“É impossível impedir totalmente a dependência tecnológica no mundo moderno (e nem sempre adequado). O estado, na pessoa das autoridades autorizadas, deve, no entanto, garantir um nível de um certo grau de autonomia dos cidadãos no espaço digital, “Kosov está convencido. No entanto, o Banco Central e o Ministério das Finanças foram declarados mais de uma vez – uma pessoa poderá decidir se os rublos digitais devem usar ou não. Além disso, os russos poderão traduzi -los em não -monte, dinheiro e despesas, como estão acostumados.

Obviamente, os rublos digitais têm benefícios potenciais para os indivíduos (destinatários de benefícios e benefícios sociais), que podem ser perceptíveis na prática com implementação competente, observa Kosov. Em primeiro lugar, a introdução de rublos digitais pode reduzir os custos das transações e a manutenção da circulação de caixa, para que os recursos financeiros salvos possam ter como objetivo aumentar os pagamentos sociais ou outros objetivos socioeconômicos.

Em segundo lugar, os rublos digitais (se necessário) permitem o movimento de fundos, o que ajudará na luta contra a corrupção e o uso inadequado de benefícios e benefícios sociais.

Em terceiro lugar, os rublos digitais podem ser programados para uso direcionado (por exemplo, para a compra de alimentos ou medicamentos vitais). Isso pode ser útil para apoiar certas categorias de cidadãos, bem como para estimular os setores socialmente orientados da economia.

Anteriormente, o RG escreveu que o Ministério das Finanças, o Banco da Rússia e o Tesouro Federal estão discutindo o uso de rublos digitais para pagar benefícios sociais.