Presidente da filial de Ryazan do Partido Yabloko e do editor -em um filho do jornal local “Visualizar” Konstantin Smirnov, bem como o editor – -em -chefe do novo Diário de Publicação, Ryazan Alexi Frolov, foi detido em detido em Extorsando o caso, relata o TASS.

De acordo com o interlocutor de borracha nas agências de implementação da lei, estamos falando de extorsão de 300.000 rublos do diretor geral de uma organização comercial especializada Ryazan. Natalya Smolyaninova, que já havia trabalhado em Ryazan Novaya Gazeta, também foi detido.

Em Ryazan SK Tass, ele confirmou a custódia de três pessoas em caso de extorsão de 300.000 rublos, mas o sobrenome não foi nomeado.

Segundo os investigadores, Frolov publicou vários artigos sobre o diretor interino da organização comercial especializada da região de Ryazan em vários artigos em 2024. Os materiais continham informações que prejudicam a reputação de negócios e o Diretor Geral. A investigação alega que os suspeitos se reuniram com publicações de heróis e pediram os 300.000 rublos que ele lhes havia entregado.

No comentário Smirnov, que Maldições “A visão do lado”, diz, “não reconhecemos a extorsão, formularemos uma posição legal”. No ramo de Ryazan de Yabloko, a detenção de Smirnova foi chamada de vingança por seu “deputado ativo e trabalho político, especialmente para a campanha contra a abolição do auto -governo local na região”.

“Não podemos falar de nenhuma extorsão. Sabíamos com antecedência que Constantine estava em perigo. Ele, como político, como jornalista e vice por vários meses, fez um ótimo trabalho na região de Ryazan contra a destruição dos municípios” – declarado Líder do partido Nikolai Rybakov.