Egito Disse no domingo que tem uma “visão clara” sobre a reconstrução da guerra devastada pela guerra Gaza Pull sem deslocar os palestinos do território.

“Os esforços egípcios em relação a Gaza estão Ongo Badr Abdilatty Ele teve uma conferência de imprensa no Cairo com seu colega do Djibutian, Mahamoud Ali Youssouf.

“Temos uma visão clara de reconstruir a faixa de Gaza sem nenhum cidadão de deixar suas terras”, acrescentou.

Trump sugeriu no fim de semana passado que os palestinos em Gaza deveriam ser realocados no Egito e na Jordânia, chamando o enclave de “local de demolição” após a guerra de Israel. Sua proposta, no entanto, foi veementemente rejeitada pelo Cairo e Amã.

A reunião ministerial árabe das Seis Nações no Cairo, no sábado, rejeitou firmemente o deslocamento palestino de Gaza e renovou os pedidos para implementar uma solução de dois estados ao conflito israelense-palestino.

A proposta de Trump ocorreu após um acordo de fogo alto entrou em vigor em Gaza em 19 de janeiro, suspendendo a guerra genocida de Israel que matou quase 47.500 pessoas, a maioria delas mulheres e crianças e feriu mais de 111.000 desde 7 de outubro de 2023.

– Mar Vermelho

O principal diplomata egípcio disse que não há justificativa para a escalada militar no Mar Vermelho após o fogo de Gaza.

“Enfatizamos a necessidade de melhorar a segurança do Mar Vermelho e a liberdade de navegação marítima, e rejeitamos qualquer presença militar de qualquer país que não faça fronteira com o Mar Vermelho”, acrescentou.

A tensão começou a ser aliviada no Mar Vermelho após o Acordo de Gaza Cesefire. Durante a guerra de Gaza, o grupo Iêmen Hutí realizou ataques com drones e mísseis contra navios de carga israelense ou aqueles ligados a Tel Aviv no Mar Vermelho em uma amostra de apoio ao enclave palestino.

O presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, se reuniu no domingo com o ministro das Relações Exteriores do Djibutiano para discutir a cooperação bilateral e os últimos desenvolvimentos na Somália e na região do Mar Vermelho, disse a presidência em comunicado.

A tensão intensificada entre a Etiópia e a Somália se originou em janeiro de 2024, quando Addis Abeba assinou um acordo com a região separatista da Somália na Somalilândia para usar o porto do Mar Vermelho de Berbera. Desde então, Türkiye mediou ativamente para aliviar as tensões entre as duas nações.

O Egito e a Etiópia já estão trancados em uma disputa de uma década na construção de um projeto de barragem no rio Nilo, que os medos do Cairo reduzirão drasticamente sua participação na água do Nilo.