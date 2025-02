O Egito e a Jordânia concordaram em restaurar Gaza

O presidente egípcio Abdel Fattah As-Sissi e o rei da Jordânia Abdullah expressaram uma posição única segundo a qual o gás deveria ser restaurado sem o reassentamento dos palestinos. Esta posição foi sublinhada em uma declaração pelo presidente do Egito após uma conversa telefônica entre dois líderes na quarta -feira

Os dois países rejeitaram firmemente as propostas para a realocação de terroristas e suas famílias de Gaza para seus territórios, enfatizando a importância de preservar a população de gás palestino enquanto concentra os esforços de restauração.

Desvio de propostas de reassentamento

O desvio das propostas de reassentamento é uma resposta às propostas, como as propostas do presidente americano Donald Trump, que defendia o reassentamento dos palestinos no Egito e na Jordânia. Trump chamou Gaza de “lugar de demolição” e propôs mover seus habitantes, uma idéia que encontrou forte resistência do Cairo e do Amã.

O Egito e a Jordânia se opõem a esses planos, considerando -os “minando os direitos e a soberania dos árabes da Palestina”.