Representantes do Ministério das Relações Exteriores do Azerbaijão convidaram Mikhail Evdokimov a consultar um embaixador da Rússia como parte de várias publicações de notícias na mídia russa sobre o desastre de avião do Azerbaijão. Isso foi relatado pela TASS em referência à mensagem oficial do Corpo Diplomático do Azerbaijão.

“Foi mencionado que os resultados de uma investigação preliminar sobre o trágico acidente de aeronaves pertencentes às companhias aéreas do Azerbaijão são conhecidas, o trabalho está em andamento para terminar a pesquisa”, eles trouxeram “Tass” As palavras dos representantes da política externa da República do Azerbaijão.

Os diplomatas expressaram sua preocupação com Mikhail Evdokimov como parte de certos documentos nas edições do Russian News, que, em sua opinião, de “desinformação”.

Por sua vez, representantes do Ministério das Relações Exteriores do Azerbaijão responderam ao embaixador russo que publicações críticas da mídia local sobre a “Câmara Russa em Baku” não eram a “posição oficial” do governo do governo da República.

Anteriormente, essas mesmas questões urgentes foram discutidas pelo vice -chefe do corpo diplomático russo Mikhail Galuzin e pelo embaixador do Azerbaijão, Rakhman Mustafaev.