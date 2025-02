O Tribunal Distrital de Lenin, em Kursk, nomeou oito dias de prisão administrativa ao empresário local Igor Rugaev em caso de violação do procedimento da conferência (2ª parte do artigo 20.2. Código de Atos Administrativos), Relatórios Edição “Square”.

Jornalistas “7 × 7” descoberto No site da quadra Cartão de visita Rugaeva. Ele diz apenas que o caso foi transferido para o juiz em 3 de fevereiro. A praça afirma que, no mesmo dia, um empresário foi considerado culpado e enviado a um destinatário especial.

De acordo com a Square, o motivo da prisão foi a mensagem de Khugav no grupo de contratados da Corporação de Desenvolvimento da região de Kurk, que construiu fortes nas áreas de fronteira. Alega -se que, em 2 de fevereiro, o empresário pediu que fossem para a praça vermelha no centro da vala para exigir a aceitação e pagamento do trabalho do governo.

A Rugava Kremen Company esteve envolvida na construção de edifícios defensivos nas fronteiras de Ryllsky e Judahsky. “Square” sugere que o empresário não poderia pagar pelo trabalho. Edição chamadas Khugaeva, do “empresário autoritário” e um amigo íntimo do ex -governador da região de Kursk Alexei Smirnov.

No final de dezembro de 2024, o Kursk foi detido e depois prendeu o diretor geral da corporação da Kursk Corporation, Vladimir Lukin, no caso criminal de abuso de autoridade. Em janeiro, o Gabinete do Promotor Geral pediu para se recuperar de Lukin, seus representantes, bem como vários empreendedores e empresas mais de 3,2 bilhões de rublos separados do orçamento federal para a construção do forte.