O endereço de configuração anexou ativos em Rs 10,63 milhões de rúpias em fraude de bitcoin de vários núcleos RS

A ala de Mumbai da Diretoria de Conformidade com a Diretoria de Confação anexou ativos de valor provisoriamente no valor de 10,63 milhões de rúpias na segunda -feira (17 de fevereiro) em relação ao caso ilegal de Bitcoin Fraud Ponzi, disseram as autoridades.

As propriedades anexadas pertencem ao falecido Amit Bhardwaj em um caso registrado em virtude das disposições da Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA), 2002. O réu traiu os descendentes de escritórios de todo o país para uma quantia de 6,5 bilhões de rúpias.

De acordo com a Operação Ed, também foram anexadas propriedades comerciais localizadas nos principais centros de negócios de Dubai.

O ed iniciou uma investigação baseada em múltiplos assinados pela polícia de Maharashtra e pela polícia de Délhi contra a variável Pte Ltd Technology, Amit Bhardwaj, seus parentes Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj, Simpy Bhardwaj, Mahnder Bhardwaj e uma série de marketing Multi-LEVIL. (MLMM (MLMM (MLMM (MLMM (MLMM (MLMM (MLMM (MLMM (MLMM (MLMM (MLMM (agentes MLMM (MLMM), nos quais foi alegado 10 % ao mês de desempenho na forma de criptomoeda.

Supunha -se que os bitcoins coletados fossem usados ​​para mineração de bitcoin e deveria obter grandes rendimentos em ativos de criptografia. Mas os promotores enganaram os investidores e esconderam os bitcoins mal obtidos nas carteiras escuras on -line, acrescentaram as autoridades.

Várias operações de pesquisa foram realizadas no caso recente, resultando nas prisões de Simpy Bhardwaj em 17 de dezembro de 2023; Nitin Gaur em 29 de dezembro de 2023 e Nikhil Mahajan em 16 de janeiro de 2023. O réu principal, Ajay Bhardwaj e Mahendra Bhardwaj, ainda são livres.

Anteriormente, o DE havia anexado propriedades no valor de 172 milhões de rúpias. A queixa da promotoria foi apresentada em 11 de junho de 2019 e uma queixa complementar de acusação foi registrada em 14 de fevereiro de 2024. O Tribunal Especial (PMLA) está ciente disso.

O departamento de emergência buscou ainda a assistência de países estrangeiros desde que o dinheiro obteve a prova de conceito (PIC) viajou para o exterior, disseram autoridades de emergência.

Uma pesquisa maior está em andamento.