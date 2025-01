O entregador de Swiggy rouba ingressos para Ind vs Eng, afirma a atriz de Paatal Lok, Swastika Mukherjee

A atriz de Paatal Lok, Swastika Mukherjee, contou o roubo de ingressos para partidas de críquete por um agente de elenco de Swiggy. Reclamando do roubo de dois ingressos, ele disse que os passes eram para a partida de críquete Índia x Inglaterra, marcada para quarta-feira no Eden Gardens.

Horas antes da partida de críquete, em uma postagem no Instagram, Swastika Mukherjee afirmou: “Ontem, um executivo genial da @swiggyindia roubou dois ingressos para a partida de hoje entre Índia e Inglaterra no Eden Gardens”. Marcando o agregador, ele refletiu sobre o incidente deprimente e escreveu: “ISSO ACONTECEU COM A GENTE HOJE, PODE ACONTECER COM VOCÊ AMANHÃ! COMPARTILHE ISSO PARA SUA PRÓPRIA SEGURANÇA.

Alertando outras pessoas sobre o roubo, a atriz disse que os dois ingressos tiveram que ser entregues da Área de Ação 2 da Cidade Nova para a Área de Ação 1 da Cidade Nova. “13 horas se passaram e o ladrão não foi pego, embora a empresa tenha seus dados”. adiciona a postagem.

Segundo Swastika Mukherjee, a ordem de entrega das notas foi feita às 18h30 de terça-feira. Tudo corria normalmente de acordo com o protocolo de compra de passagens da plataforma até que o entregador a caminho do destino final bloqueou o usuário no meio do caminho. O entregador também bloqueou seu outro número de contato e parou de atender ligações de qualquer um deles.

Enquanto isso, o parceiro de entrega marcou o pedido como entregue às 5h37. Desanimada e enganada pelo roubo, Swastika Mukherjee explicou que esses ingressos eram para um fã de críquete que nunca tinha visto uma partida ao vivo antes. Expressando frustração com a inação da empresa e da polícia, ele acrescentou: “Ele viajou de Kanpur para assistir a um jogo no Eden Gardens”.

Reação nas redes sociais A publicação viralizou e acumulou mais de 2 mil curtidas e diversos comentários. Um usuário comentou: “É uma prática muito comum com Swiggy Genie. Eles já fizeram isso várias vezes, roubando presentes caros junto com itens importantes, principalmente na época dos feriados!

Outro usuário respondeu: “Ontem @yamigautam também postou sobre @swiggyindia falhando dia após dia! Que pena! Um terceiro usuário comentou: “Isso não é novidade, já enfrentei isso no zepto e no zomato também em pedidos pré-pagos”. Um quarto usuário compartilhou sua experiência: “Há algumas semanas aconteceu a mesma coisa comigo apenas com o lndriver. E as autoridades não tomaram nenhuma atitude a respeito. Houve uma perda de quase 10 mil.”

