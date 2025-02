O enviado americano deixa a Venezuela com seis americanos depois de conhecer Maduro, Donald Trump diz: “Bom trabalho!”

O enviado de Donald Trump, Richard Grenelll, disse na sexta -feira que estava retornando aos Estados Unidos com seis cidadãos dos EUA após uma reunião surpresa com o presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas.

Conforme relatado por Reuters Antes da visita, os funcionários do governo Trump declararam que um dos principais objetivos de Grenelll era negociar a libertação de americanos mantidos na Venezuela, em meio aos esforços contínuos do governo para intensificar a gangue de deportação e anti-medidas nos Estados Unidos.

Grenell não nomeou os seis homens, mostrados com ele a bordo de um avião em uma foto que ele publicou online. Eles estavam vestidos com trajes azuis claros usados ​​pelo sistema de penetração venezuelana, Reuters relatado.

“Estamos de cabeça para baixo e voltamos para casa com esses 6 cidadãos americanos”, publicou Grenelll em X. “Eles simplesmente conversaram com @RealDonaldTrump e não conseguiam parar de agradecer”.

As autoridades de Maduro acusaram a maioria delas de terrorismo e disseram que alguns eram “mercenários” de alto nível. O governo venezuelano acusa regularmente membros da oposição e detidos estrangeiros de conspiração com os Estados Unidos para cometer terrorismo. As autoridades americanas sempre negaram tramas.

Eleições e migrantes

A administração do ex -presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, restaurou as amplas sanções do petróleo depois que Maduro falhou em uma opção limitada de Trump para sanções adicionais.