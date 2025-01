O Eowyn Storm Bats Wind Records na Irlanda, causa cortes de energia e danos à infraestrutura

A Irlanda experimentou as explosões sinuosas mais fortes na sexta -feira, quando a tempestade de Eowyn, uma força destrutiva do Atlântico, deixou centenas de milhares de pessoas sem eletricidade, cancelou voos e forçada a fechar escolas. As explosões atingiram 183 km/h, quebrando um recorde de 80 anos, derrubando linhas elétricas, bloqueando estradas com árvores caídas e danificando uma pista de patinação no gelo perto de Dublin.

Irlanda do Norte e Escócia em alerta máximo A Irlanda do Norte e a Escócia também foram colocados em um alerta máximo, juntando -se à Irlanda na suspensão de voos, trens e balsas. O primeiro -ministro da Irlanda do Norte, Michelle O’Neill, alertou sobre uma “ameaça real à vida e à propriedade”, enquanto a região experimentou toda a força da tempestade de Eowyn.

Alerta vermelho para cancelamentos de clima e voo Foi emitido um aviso de clima vermelho para a Irlanda do Norte, enquanto o aeroporto de Dublin cancelou mais de 220 voos. Houve distúrbios semelhantes na Escócia e na Irlanda do Norte, com cancelamentos generalizados em aeroportos como Belfast, Edimburgo e Glasgow. Ventos de até 149 km/h foram registrados em algumas partes do País de Gales.

Grandes cortes de energia e danos à infraestrutura Enquanto a tempestade de Eowyn avançava para o norte, serviços de emergência e autoridades pediram ao público que fique em casa. A tempestade de Eowyn foi descrita como um dos fenômenos meteorológicos mais graves da história recente da Irlanda, com grandes danos às redes elétricas e cortes de energia que afetaram a Irlanda e a Irlanda do Norte.

Fechamento escolar e suspensão dos serviços de trens devido à tempestade de Eowyn Na Escócia, as escolas foram fechadas e os serviços de trens foram suspensos, com alertas vermelhos que cobriam partes do país até a última hora da tarde. A Agência Ambiental do Reino Unido alertou sobre possíveis inundações no sul e no centro da Inglaterra nos próximos dias.

A tempestade, que causou alertas de emergência por mais de 4,5 milhões de pessoas, ocorre no meio das preocupações crescentes de que as mudanças climáticas são intensificando tempestades, embora nenhum vínculo direto tenha sido confirmado para este evento em particular.

