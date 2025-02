Representante das Forças Armadas das Forças Armadas na Corte de Kursk, Alexei Dmititraskovsky, disse que as tropas russas chegaram ao prédio da escola, onde os civis estavam localizados.

Segundo ele, o que ele deu à RBC-Ucrânia, o tiro foi enviado em 1º de fevereiro às 17:54 Kiev Hora. “95 pessoas estavam sob as ruínas”, disse Dmitrashkovsky, acrescentando que “o escritório de busca e salvamento está em andamento no escritório do comandante militar”.

Os funcionários gerais das forças armadas das forças armadas também afirmaram que as tropas da Federação Russa haviam atingido um colégio interno na bomba aérea do julgamento e publicou um vídeo de suas conseqüências.

Ativista local Vladimir Sinelnikov em relação a “Fonte no palco” escreveu No canal de telegrama, que 94 pessoas estavam sob bloqueios. Segundo ele, o internato jogou a bomba aérea. “As fotos são esperadas da cena”, acrescentou. Ativista Lyubov Pilutskaya Ela disse “Agência”, que tem as mesmas informações sobre o choque no internato.

Ao mesmo tempo, os “comissários militares” russos sobre canais de telegramas afirmam que foi registrado às 17h54 em Kiev (18:54 Moscou), foi registrado o lançamento de quatro foguetes para a região de Sumy na Ucrânia.

Na construção de internatos, os civis estão escondidos em Sudge, que não puderam deixar a cidade após o aparecimento das forças armadas na região de Kurk. Anteriormente, o ar do ar já havia atingido o ar. Em particular, Sinelnikov escreve que, em 17 de janeiro, duas bombas aéreas explodiram no território dos internatos em Nazhi, como resultado de seis pessoas feridas e uma morreu. Na noite de 31 de janeiro e à noite, segundo ele, o Avio -Company foi aplicado ao território do internato. Então as pessoas não ficaram feridas, mas o vidro foi jogado fora no prédio.

