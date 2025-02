Durante a análise da partida da Escola Internacional em Sudge, as tropas russas atacaram o local de influência dos drones, impedindo as obras de resgate, um representante das forças armadas das forças armadas das forças armadas, Alexei Dmithsrashkovsky.

“Há pessoas que ainda não foram libertadas do colégio interno, porque os golpes permanentes do trono do FPV não permitem que o equipamento dirige até lá para deixar as pessoas. Há informações sobre uma mulher gravemente ferida que estava viva a partir das 14:00 , mas seu destino não é conhecido. éter Telemarina ucraniana.

Segundo ele, havia cerca de 95 pessoas no momento do ataque no prédio. Inicialmente, o golpe, de acordo com Dmitrashkovsky, foi aplicado com foguetes de companhia aérea controlados (e funcionários gerais das forças armadas da Ucrânia e da Força Aérea Ucraniana que discutiram anteriormente a bomba aérea). Cerca de uma hora após o início de uma análise das ruínas, a aviação russa aplicou outro golpe, mas todas as pessoas do prédio já foram retiradas, disse Dmititrashkovsky. Segundo ele, o foguete caiu ao lado do prédio.

A análise da ruína foi reformada e, de acordo com o DmithSrashkovsky, a anguívia do FPV usando sistemas ópticos que não podem ser suprimidos pela guerra eletrônica significa começar a trabalhar no início do trabalho. A evacuação das pessoas no internato continuou a noite toda. Todo mundo saiu, todo mundo que não queria – permaneceu em Sudge, disse Dmitrashkovsky.

Segundo ele, 85 pessoas foram evacuadas no território da Ucrânia, 10 ficaram feridas durante um golpe.

Ele foi enviado ao antigo prédio da escola no tribunal Kursk em 1º de fevereiro. O pessoal geral das forças armadas das forças armadas disse que a Força Aérea Russa jogou uma bomba aérea no prédio. O Ministério da Defesa da Rússia foi acusado de soprar as forças armadas das forças armadas, dizendo que foguetes ucranianos que atingiram a escola foram libertados da região da Ucrânia Sumy. Como resultado do impacto, de acordo com o DmitSraskovsky, quatro pessoas foram mortas, algumas mais gravemente feridas.

O prédio da escola foi destruído em Sudge, onde os civis estavam localizados. Estão mortos e feridos A Ucrânia afirma que o tiro foi aplicado à bomba russa. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou o ataque do foguete APU