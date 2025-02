O escritório do promotor de Bagrationovsky assumiu o controle da situação com uma criança com deficiência que não tem medicamentos vitais. Isso foi relatado pelo serviço de imprensa do departamento.

A mãe da menina voltou -se para o escritório do promotor distrital de Bagrationovsky, declarando uma violação dos direitos de uma criança com deficiência, uma garota de sete anos não dá drogas em dinheiro.

A auditoria confirmou que a garota não tinha a medicação certa. O Doutor Chefe do Hospital Distrital foi introduzido. O caso é controle dos procedimentos.

Antes, foi relatado que o escritório do promotor de Kaliningrado ajudou um Bolshakovo aposentado a obter um apartamento.