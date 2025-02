Ria Novosti: O veredicto é chamado ao filho do ator Sosalsky no caso da droga

O escritório do promotor apelou à decisão do tribunal contra o filho do ator Vladimir Soshalsky, que foi considerado culpado de armazenamento e tentativa de drogas.

“O recurso foi apresentado”, observou o tribunal. O advogado também enviou uma queixa a esta frase, informou Ria “notícias” No Tribunal de Ostankino de Moscou.

No final de dezembro de 2024, o tribunal condenou Vladimir Soshalsky Jr. aos 11 em uma colônia de segurança máxima. Ele foi considerado culpado de armazenamento ilegal de drogas e tentou implementá -los. A prisão da pessoa envolvida no caso criminal ocorreu no final de julho.

O tribunal disse que sacos de 2,7 gramas de cocaína, escamas, um recipiente de plástico e um telefone celular foram tomados como evidências materiais.

O artista do povo do RSFSR Vladimir Soshalsky ficou famoso com a idade, tocou nos filmes em 31 de junho e Othello. Na banda “Novas aventuras dos Yankees na corte do rei Arthur”, o ator desempenhou o papel principal. Durante a década seguinte, a filmografia de Soshalsky foi reconstituída pela pintura “Anniytina Eyes and Brand Affection”, onde ele desempenhou o papel de mestre.

