O escritório do promotor do tribunal fechou a fazenda de mineração perto de Ryazan

Na região de Ryazan, a pedido do promotor, o tribunal decidiu fechar a fazenda de mineração. Isso foi relatado no serviço de imprensa da autoridade de supervisão.

O Ministério Público do Distrito de Klepikovsky realizou uma auditoria de conformidade com os padrões de legislação da terra. Durante a auditoria, verificou -se que a terra da terra destinada ao uso agrícola e pertencente a uma pessoa particular está na grama da grama e é usada como uma plataforma para instalar o equipamento de uma fazenda de mineração, que constitui uma violação de seu objetivo planejado.

Como parte das violações reveladas, o escritório do promotor apresentou uma queixa contra o proprietário desta terra com um pedido para interromper seu uso abusivo e desmontar o equipamento para a produção de criptomoeda.

O tribunal atendeu aos requisitos do promotor. Depois que a decisão do tribunal entrou em força legal, o escritório do promotor assume o controle de sua execução.