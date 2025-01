O escritório do promotor em Moscou enviou materiais para verificar para investigar corpos, segundo os quais há chamadas ao terrorismo nas declarações de blogueiros e informações -a -marcaryan markaryan. Isso é relatado ao canal de telegrama do departamento.

A promotoria informou que ela havia encontrado um vídeo com uma entrevista marcaryan enquanto seguia a Internet. Nele, o blogueiro, de acordo com o escritório do promotor, “formou uma posição persistente sobre a correção da ideologia e prática do terrorismo”, expressou pedidos ao terrorismo na Rússia e relacionado aos cidadãos do país usando aeronaves não tripuladas.

“Markaryan também citou essas chamadas durante a participação do segundo canal público na mesma hospedagem de vídeo”, afirmou o relatório.

A agência enviou os materiais de auditorias às autoridades investigadoras para resolver a questão do lançamento do processo criminal contra Markaryan, de acordo com o artigo sobre chamadas públicas ao terrorismo (parte do artigo 205.2 do Código Penal da Federação Russa).

O que é a entrevista de Markaryana não está listada.

Canal de telegrama “Cuidado, Moscou” em relação a fontes reivindicaçõesQue o escritório do promotor verificou a entrevista com cinco horas com o Dmitry Blocaryan Dmitry Larina. Nele, Markaryan discute as doações das Forças Armadas da Ucrânia, o dinheiro aloca o Ocidente para a Ucrânia, bem como a possibilidade de usar drones com a bandeira da Ucrânia.

“MediaZone” lembraIsso em julho de 2024. O chefe da Liga da Internet segura, Ecaterine Mizulin, prometeu escrever uma declaração a Marcaryan no escritório do promotor. Suas reivindicações estavam relacionadas a declarações de blogueiros sobre mulheres. Em particular, em um de seus “aconselhamento na Internet”, ele disse que “em geral, essa é uma experiência útil para estuprar alguém”.

Arsen Markaryan é conhecido por suas declarações femininas. “Frio” disseEsse markaryan criou uma comunidade fechada, cujos participantes a chamam de “professor espiritual”. Em dois anos, de acordo com a publicação, 55.000 pessoas entraram lá, o que fez Markaryan, em suas próprias palavras, se tornar um milhão de dólares. “O principal público de Arsena Markaryana são homens. Eles lhes vendem instruções sobre como se tornar” alto “: confiante em si mesmos, proposital, rico e não adaptado às mulheres. Do seu ponto de vista, na sociedade moderna, as mulheres” facilmente dominaram “Por causa dos homens, porque” os homens de infância são zumbis: “Você não pode ofender as meninas”, disse a publicação.