O escritório do promotor estadual precisava ser condenado a Elena Blinovskaya a seis anos de colônia

O promotor solicitou que nomeasse o fundador da “Maratona do desejo” Elena Blinovskaya seis anos em uma colônia em uma colônia por acusações de não pagar impostos e lavagem de dinheiro, relata o TASS.

No início da quinta -feira, durante o processo no Tribunal de Moscou de Safelovsky, um representante do escritório do promotor estadual reduziu as demandas por Blinovskaya de 918 para 587 milhões de rublos como um imposto adicional.

Em janeiro, a empresária no tribunal declarou que havia se declarado completamente culpado de não pagar impostos e legalização de fundos. Segundo Blina, ela escreveu reconhecimento no caso de uma falha tributária imediatamente após o início da investigação.