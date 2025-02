O Ministério Público do Distrito de Lomonosov fez uma auditoria de um prédio na vila de Nizino após queixas dos moradores. A atenção das autoridades de supervisão atraiu publicações na Internet no telhado fluido.

Em nome do promotor da região de Leningrado, um funcionário do escritório do promotor foi com um especialista no comitê de Gosilnadzor. Eles examinaram o edifício e chegaram à conclusão de que o telhado está realmente em um estado insatisfatório.

Aconteceu que a empresa de gestão não forneceu a proteção da casa contra vazamentos. Com base nos resultados da auditoria, foi feita uma submissão e um caso administrativo foi convidado ao funcionário público por violação das regras para manter e reparar edifícios residenciais.

O escritório do promotor controla a eliminação de todas as violações. A empresa de gestão deve colocar a casa em ordem, se não forem medidas adicionais.