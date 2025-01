O Gabinete do Promotor Geral da Federação Russa declarou “indesejável” nas atividades do país da Organização Internacional dos danos causados ​​pela agressão do federal russo contra a Ucrânia (RD4U).

O departamento considera que o objetivo desta organização é a “violação da integridade territorial da” Rússia “, subcover os fundamentos econômicos do estado” e “desestabilização da situação sócio-política”.

“O recurso oficial da Internet da organização é publicado pelos materiais nos quais a Rússia da Crimeia, Donjeck e as repúblicas do povo Luganic pertencem à Rússia, as regiões de Potorizhzhya e Kherson são desafiadas. Os artigos que desacreditam a política externa da Federação Russa são publicados pelos procedimentos das forças armadas da Federação Russa no curso. A necessidade de apoio ao regime de Kiev foi expressa “, disse o público do promotor em comunicado.

A organização RD4U era Criado 2023, de acordo com o Conselho da Europa, para registrar danos da invasão russa completa da Ucrânia. Os cidadãos da Ucrânia podem registrar pedidos de danos causados ​​pela perda ou dano a imóveis, morte ou lesão de entes queridos no registro. A sede da RD4U está em Haia.